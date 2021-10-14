Казахстанский «Буревестник» вышел в полуфинал клубного чемпионата Азии по волейболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Накхонратчасиме (Таиланд) на площадке спортивного комплекса Terminal 21 Hall состоялся пятый игровой день клубного чемпионата Азии по волейболу среди мужчин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

От Казахстана в престижном азиатском турнире выступает действующий чемпион страны «Буревестник» из Алматы, который по итогам жеребьёвки попал в группу А наряду с командами Таиланда, Шри-Ланки, Ирака и Кувейта. Всего в мужском чемпионате принимают участие 10 клубов.

В заключительный игровой день предварительного этапа подопечные Александра Запевалова решили не сбавлять обороты и в третьем рандеву подряд добыли абсолютную викторию. Противником казахстанцев выступила дружина Кувейта Kazma Sport Club, которой не удалось устоять под прессингом наших атлетов все три сета. Отметился в этом мачте вновь ветеран отечественного волейбола Виталий Вориводин, добывший максимальные в этой встрече 15 очков. Итоговый счёт - 3:0 (25-17, 25-20, 25-22) в пользу казахстанцев.

Таким образом, «Буревестник» выходит в полуфинал азиатского турнира с первого места в группе «А» - в копилке алматинского клуба три виктории (над тайской командой Nakhon Ratchasima QminC, CEB Sports Club из Шри-Ланки и Kazma Sport Club из Кувейта), одно поражение (в первом матче против иракского South Gas Club) и 10 победных баллов.