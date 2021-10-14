Казахстанский «Буревестник» вышел в полуфинал клубного чемпионата Азии по волейболу
От Казахстана в престижном азиатском турнире выступает действующий чемпион страны «Буревестник» из Алматы, который по итогам жеребьёвки попал в группу А наряду с командами Таиланда, Шри-Ланки, Ирака и Кувейта. Всего в мужском чемпионате принимают участие 10 клубов.
В заключительный игровой день предварительного этапа подопечные Александра Запевалова решили не сбавлять обороты и в третьем рандеву подряд добыли абсолютную викторию. Противником казахстанцев выступила дружина Кувейта Kazma Sport Club, которой не удалось устоять под прессингом наших атлетов все три сета. Отметился в этом мачте вновь ветеран отечественного волейбола Виталий Вориводин, добывший максимальные в этой встрече 15 очков. Итоговый счёт - 3:0 (25-17, 25-20, 25-22) в пользу казахстанцев.
Таким образом, «Буревестник» выходит в полуфинал азиатского турнира с первого места в группе «А» - в копилке алматинского клуба три виктории (над тайской командой Nakhon Ratchasima QminC, CEB Sports Club из Шри-Ланки и Kazma Sport Club из Кувейта), одно поражение (в первом матче против иракского South Gas Club) и 10 победных баллов.