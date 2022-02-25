Казахстанский борец завоевал «золото» международного турнира в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Турция в эти дни принимает международный турнир по видам борьбы. В первый день соревнований казахстанские атлеты завоевали четыре медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Золотую медаль рейтингового турнира завоевал Ернар Фидахметов , который представлял Казахстан в весовой категории до 60 кг.

Серебряную награду в актив команды Казахстана принес Амангали Бекболатов, выступавший в весовой категории до 55 кг.

Бронзовые медали соревнований завоевали Ернар Фидахметов (60 кг) и Мейржан Шермаханбет (67 кг).