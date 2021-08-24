Казахстанский борец выступил за сборную мира на юбилее Поддубного и получил награду от Карелина

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец греко-римского стиля Айдос Султангали поучаствовал в событии «Матчевая встреча между сборными России и мира в честь 150-летия со дня рождения Ивана Поддубного и 45-летия триумфального выступления сборной СССР по классической борьбе на Олимпийских играх в Монреале», где удостоился награды за участие из рук самого Александра Карелина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Султангали в весовой категории до 63 килограммов вышел на ковер против чемпиона мира и Европы Степана Маряняна и уступил со счетом 3:6.

Отметим, что у турнира был товарищеский статус, но каждый из борцов отнесся к схваткам серьезно.



