Казахстанский борец выиграл «золото» олимпийского отборочного турнира в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Нурсултан Турсынов завоевал золотую медаль на олимпийском отборе в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Занять первое место в категории до 87 килограммов ему удалось без боя. Его соперник Фей Пэн (Китай) снялся с соревнований. Таким образом, золотая медаль турнира достается казахстанцу.

С бронзовыми медалями завершили турнир Джинхеок Ким (Южная Корея) и Масато Суми (Япония).

Отметим, что ранее Турсынов принес команде Казахстана олимпийскую лицензию.



