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    22:25, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанский борец выиграл «золото» олимпийского отборочного турнира в Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Нурсултан Турсынов завоевал золотую медаль на олимпийском отборе в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Занять первое место в категории до 87 килограммов ему удалось без боя. Его соперник Фей Пэн (Китай) снялся с соревнований. Таким образом, золотая медаль турнира достается казахстанцу.

    С бронзовыми медалями завершили турнир Джинхеок Ким (Южная Корея) и Масато Суми (Япония).

    Отметим, что ранее Турсынов принес команде Казахстана олимпийскую лицензию.



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