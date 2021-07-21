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Казахстанский борец вольного стиля вышел в финал юниорского чемпионата мира
21 Июля 2021 00:00
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БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В Венгрии стартовал юниорский чемпионат мира по борьбе. Казахстанские борцы вольного успешно выступают на турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Нурланбек Абдинур (55 кг) вышел в финал мировых соревнований. В главной схватке ему предстоит сразиться с Магомедом Байтукаевым из России.
Нурданат Айтанов (48 кг) и Алихан Кусаинов (110 кг) поборются за бронзовые медали чемпионата мира.
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