Казахстанский борец вольного стиля вышел в финал юниорского чемпионата мира

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В Венгрии стартовал юниорский чемпионат мира по борьбе. Казахстанские борцы вольного успешно выступают на турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Нурланбек Абдинур (55 кг) вышел в финал мировых соревнований. В главной схватке ему предстоит сразиться с Магомедом Байтукаевым из России.

Нурданат Айтанов (48 кг) и Алихан Кусаинов (110 кг) поборются за бронзовые медали чемпионата мира.