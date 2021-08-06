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Казахстанский борец-вольник получил шанс завоевать медаль Олимпиады-2020

6 Августа 2021 15:56
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Казахстанский борец-вольник получил шанс завоевать медаль Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец-вольник весовой категории до 65 кг Даулет Ниязбеков выступит в утешительной схватке на Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Это стало известно после того, как победивший его на стадии четвертьфинала азербайджанец Гаджи Алиев вышел в финал, победив в полуфинальной схватке индийского спортсмена Баджранга Баджранга — 12:5.
Соперником Ниязбекова по утешительному поединку станет сенегалец Адама Диатта. Встреча пройдет завтра, ориентировочно в 15:52. Победитель сразится в «бронзовом» матче с Баджрангом.
Напомним, что на старте турнира Даулет одержал победу над кубинцем Алехандро Вальдесом — 21:11, после чего уступил Алиеву.





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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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