Казахстанский борец-вольник Азамат Даулетбеков завоевал бронзовую медаль Кубка мира в США

14 Декабря 2022, 17:17

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков стал бронзовым призером Кубка мира в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсмен выступил на турнире в составе сборной мира, куда были приглашены лучшие борцы по итогам чемпионата мира, чьи сборные не попали в топ-5.

В матче за третье место мировая команда оказалась сильнее Грузии.

Фото: olympic.kz