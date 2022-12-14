НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанский борец-вольник Азамат Даулетбеков завоевал бронзовую медаль Кубка мира в США

14 Декабря 2022, 17:17
Казахстанский борец-вольник Азамат Даулетбеков завоевал бронзовую медаль Кубка мира в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков стал бронзовым призером Кубка мира в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсмен выступил на турнире в составе сборной мира, куда были приглашены лучшие борцы по итогам чемпионата мира, чьи сборные не попали в топ-5.

В матче за третье место мировая команда оказалась сильнее Грузии.


Фото: olympic.kz

Новости по теме
Еще пять золотых медалей завоевали казахстанские борцы на ЧМ-2022 по қазақ күресі
Сильные торнадо обрушились на ряд штатов США - есть пострадавшие
Месси установил рекорд и вошел в историю чемпионатов мира
Теги:
Спорт   США  
Читайте также
Еще пять золотых медалей завоевали казахстанские борцы на ЧМ-2022 по қазақ күресі
Сильные торнадо обрушились на ряд штатов США - есть пострадавшие
Месси установил рекорд и вошел в историю чемпионатов мира
Франция — Марокко: где смотреть трансляцию матча полуфинала ЧМ-2022 по футболу
Аргентина победила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022
Более 150 спортсменов сразились в командной игре «Ордабасы» и таэквондо в Таразе
Головкин и Алимханулы вошли в рейтинг топ-100 лучших боксеров современности
Геннадия Головкина подвинули в рейтинге лучших боксеров мира
Новости партнеров
Популярное
1 Офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в Казахстане
2 Модель цифрового университета внедрят в Казахстане
3 Цифровая экосистема позволит совершенствовать деятельность вузов – Миннауки РК
4 Выращивать форель и осетровых будут в Костанайской области
5 Последствия схода ледяного потока устраняют на набережной реки Есентай в Алматы

Лента новостей