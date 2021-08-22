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Казахстанский борец уступил «бронзу» юниорского чемпионата мира
22 Августа 2021 16:59
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На юниорском чемпионате мира по видам борьбы в Уфе стартовали соревнования среди «классиков», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Реальные шансы на успех имел казахстанец Исхар Курбаев. В весе до 55 килограммов он дошел до схватки за третье место.
Ему противостоял Эльмир Алиев из Азербайджана. Встреча завершилась победой оппонента со счетом 3:1
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