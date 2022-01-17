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Казахстанский борец Султан Асетулы выступил в немецкой Бундеслиге
17 Января 2022 22:15
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БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Чемпион Азии по греко-римской борьбе казахстанец Султан Асетулы провел схватку в немецкой Бундеслиге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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«Я получил приглашение в этот клуб. Схватки проводились в греко-римской борьбе (пять весовых категорий) и в вольной (пять весовых категорий).
Выступил против шведского борца и выиграл. К слову, здесь соревнуются борцы из различных стран. Я в скором времени вернусь в страну - на конец января запланирован сбор»,- сказал борец.
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