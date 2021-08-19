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Казахстанский борец стал вторым на юниорском ЧМ в Уфе
19 Августа 2021 01:21
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Нурдаулет Куанышбай занял второе место на юниорском чемпионате мира в Уфе (Россия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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В финале весовой категории до 74 килограммов казахстанец встретился с представителем США Киганом Отооле.
Соперник владел преимуществом, которое вылилось в досрочную победу. Киган выиграл решающую схватку со счетом 11:0. Куанышбай завершил ЧМ с «серебром».
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