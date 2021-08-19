+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 21 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанский борец стал вторым на юниорском ЧМ в Уфе

19 Августа 2021 01:21
Поделиться:
Казахстанский борец стал вторым на юниорском ЧМ в Уфе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Нурдаулет Куанышбай занял второе место на юниорском чемпионате мира в Уфе (Россия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Новости по теме
Три казахстанца выступят в чемпионате Австрии по настольному теннису
Дочь Ольги Рыпаковой выступит на чемпионате мира по легкой атлетике Аким Жамбылской области вручил Елдосу Сметову ключи от нового автомобиля Впервые столичные спортсмены получат образовательные гранты акима Нур-Султана

В финале весовой категории до 74 килограммов казахстанец встретился с представителем США Киганом Отооле.

Соперник владел преимуществом, которое вылилось в досрочную победу. Киган выиграл решающую схватку со счетом 11:0. Куанышбай завершил ЧМ с «серебром».

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Три казахстанца выступят в чемпионате Австрии по настольному теннису
Дочь Ольги Рыпаковой выступит на чемпионате мира по легкой атлетике
Аким Жамбылской области вручил Елдосу Сметову ключи от нового автомобиля
Впервые столичные спортсмены получат образовательные гранты акима Нур-Султана
Популярное
1 1403 случая заражения за сутки: Общественный совет Алматы призывает горожан вакцинироваться
2 День пограничника отмечают в Казахстане
3 Как в Алматы планируют обеспечить жильем нуждающихся
4 В каких регионах Казахстана отмечается наибольший охват вакцинацией
5 Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
6 Насколько и когда возрастут тарифы на электроэнергию в Казахстане
Читайте также
Матчи четвертьфинала Кубка Казахстана начнутся в память об Амангельды Сейтханове
Казахстанские теннисисты успешно стартовали на международных турнирах в США
1403 случая заражения за сутки: Общественный совет Алматы призывает горожан вакцинироваться
День пограничника отмечают в Казахстане
Как в Алматы планируют обеспечить жильем нуждающихся
В каких регионах Казахстана отмечается наибольший охват вакцинацией
Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
Насколько и когда возрастут тарифы на электроэнергию в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив