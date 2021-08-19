Казахстанский борец стал вторым на юниорском ЧМ в Уфе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Нурдаулет Куанышбай занял второе место на юниорском чемпионате мира в Уфе (Россия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В финале весовой категории до 74 килограммов казахстанец встретился с представителем США Киганом Отооле.

Соперник владел преимуществом, которое вылилось в досрочную победу. Киган выиграл решающую схватку со счетом 11:0. Куанышбай завершил ЧМ с «серебром».