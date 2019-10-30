Казахстанский борец стал вторым на ЧМ среди молодежи U-23

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по видам борьбы среди молодежи до 23 лет. Казахстанец Адлан Аскаров завоевал серебряную медаль мирового первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В финале Аскаров уступил спортсмену из Кубы Рейнери Ортеге со счетом 0:10. Бронзовыми призерами в этой весовой категории стали Алиреза Сарлак (Иран) и Афган Хашалов (Азербайджан).

В борьбе за бронзовую медаль мирового первенства казахстанец Серик Батырханов, выступающий в весовой категории до 97 кг, уступил представителю Украины Данило Стасюку.

Представляющие Казахстан во второй соревновательный день Даулет Тажибай (61 кг), Дарxан Есенгали (74 кг), Даулетказы Ескали (86 кг), Шамиль Магомадов (92 кг), Юсуп Батырмурзаев (125 кг) не смогли дойти до финала турнира.

Сегодня состоятся утешительные поединки за выход в поединок за бронзовые медали в весовых категориях 61 кг, 74 кг, 125 кг.