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Казахстанский борец стал третьим на ЧМ (U-23) в Будапеште
31 Октября 2019 09:24
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БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В Будапеште продолжается чемпионат мира по видам борьбы среди спортсменов до 23 лет. Юсуп Батырмурзаев завоевал бронзовую медаль мирового первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
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В утешительной схватке Батырмурзаев оказался сильнее представителя Молдовы Самхана Джабраилова. В поединке за бронзовую медаль, казахстанцу предстояло выйти на татами против представителя Грузии Зурико Урташвили. Батырмурзаев одержал уверенную победу надо соперником со счетом 13:2.
Добавим, ранее «серебро» турнира завоевал казахстанец Адлан Аскаров.
Ключевые слова: Спорт,
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