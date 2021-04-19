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    19:26, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанский борец стал двукратным чемпионом Азии по вольной борьбе

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Нуркожа Кайпанов завоевал золотую медаль чемпионата Азии по вольной борьбе в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Нуркожа Кайпанов стал лучшим в категории до 74 килограммов. В финале он оказался сильнее иранца Мустафы Хоссейнхани. Схватка для казахстанца складывалась не так уж просто. Он уступал в счете. Однако под занавес встречи сумел провести прием и перекат, победив в итоге со счетом 6:2.

    В 2019 году в Китае он также стал первым (в категории до 70 килограммов).

    Ранее сообщалось, что три борца вышли в финал чемпионата Азии по вольной борьбе.

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