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Казахстанский борец сразился за «бронзу» Олимпиады-2020

6 Августа 2021 17:10
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Казахстанский борец сразился за «бронзу» Олимпиады-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский борец вольного стиля Данияр Кайсанов провел схватку за бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 в весовой категории до 74 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Соперником отечественного спортсмена стал узбекский борец, двукратный чемпион Азии и Азиатских игр Бекзод Абдурахмонов, который пробился в бронзовый матч через утешительный раунд. Итогом встречи Кайсанова и Абдурахмонова стала победа представителя Узбекистана со счетом 13:2.
Вчера Кайсанов победил Кейсукэ Отогуро из Японии (туше), затем был сильнее египтянина Резы Рамадана Хуссейна (8:5), однако в полуфинале проиграл 0:11 россиянину Заурбеку Сидакову.
Таким образом, Данияр Кайсанов не смог принести Казахстану восьмую медаль Олимпиады в Токио. Ранее бронзовые награды для страны выиграли Елдос Сметов (дзюдо), Игорь Сон, Зульфия Чиншанло (оба — тяжелая атлетика), Камшыбек Кункабаев, Сакен Бибосынов (оба — бокс), Нурислам Санаев (вольная борьба) и Дархан Асадилов (каратэ).


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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