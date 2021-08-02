Казахстанский борец проиграл в 1/8 финала Олимпиады в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио на Олимпийских играх-2020 проходит 1/8 финала соревнований по греко-римской борьбе. Казахстанец Демеу Жадыраев (до 77 килограммов) в этом раунде встретился на ковре с представителем Японии Ябико Шохеи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По итогам поединка победу в поединке одержал представитель Японии. Схватка завершилась со счетом 5:3 в пользу Шохеи.

Добавим, что шансы на медаль у Жадыраева сохраняются. В случае выхода в финал Шохеи казахстанец выступит в утешительном раунде.

Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Женис Ыскабай