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    21:05, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанский борец отказался выступить в команде звезд на Кубке мира

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Борец вольного стиля из Казахстана Олег Болтин не выступит на Кубке Мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации борьбы Казахстана.

    «Олег Болтин получил приглашение выступить на Кубке Мира в составе команды звезд. UWW отправили письмо с приглашением Олега Болтина для участия в Кубке мира в качестве члена команды звезд, куда выбирают борцов с наилучшим рейтингом.

    Однако Олег отказался от участия в связи с завершением карьеры. Спортсмен подписал контракт с японским реслинг-промоушном New Japan Pro-Wrestling. К сожалению, в связи с подписанием контракта Олег не сможет больше выступать по вольной борьбе. Последним соревнованием Олега Болтина был Чемпионат Мира 2022», — говорится в сообщении Федерации.

    На ЧМ-2022 в Белграде Олег Болтин уступил трехкратному чемпиону мира Гено Петриашвили (Грузия) в схватке за третье место.

    10-11 декабря в США пройдет Кубок мира по вольной и женской борьбе. Пять лучших команд по итогам рейтинга чемпионата мира получают путевки на Кубок. Шестая команда — команда звезд. Состав решается Объединенным миром борьбы (UWW).

    Как ранее сообщалось, что на Кубок мира по вольной борьбе выступать за сборную мира пригласили еще двух представителей Казахстана.



    Фото: instagram.com/kazakhstan__wrestling






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