Казахстанский борец Ибрагим Магомадов завоевал первое «золото» чемпионата Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец греко-римского стиля Ибрагим Магомадов выиграл медаль чемпионата Азии, проходящий в эти дни в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Qazsport.

В весовой категории до 72 килограммов борец из Казахстана встретился в финале соревнований с борцом из Ирана Саджед Али Именталабфумани и одержал уверенную победу со счетом 5:2.

Эта победа стала первой для Магомадова на азиатском первенстве. В 2020-ом году он выиграл «бронзу» чемпионата Азии в Нью-Дели.

Ранее Алмат Кебиспаев выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 67 килограммов.