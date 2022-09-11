Казахстанский борец греко-римского стиля сразится за «бронзу» ЧМ

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - В столице Сербии Белграде стартовал чемпионат мира по видам борьбы. Казахстанский «классик» Амангали Бекболатов выступит в схватке за бронзовую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсмен выступает в весовой категории до 55 килограммов. Он дошел до полуфинала, где уступил грузину Нугзари Цурцумии.

В схватке за третье место ему будет противостоять победитель пары Мустафа Алкад (Иордания) - Жасурбек Ортикбоев (Узбекистан).

В утешительный раунд пробились Ибрагим Магомадов (до 72 килограммов) и Тамерлан Шадукаев (до 77 килограммов).

Первый финальный блок на этом ЧМ пройдет сегодня, 11 сентября.









Фото: olympic.kz











