РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:00, 11 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанский борец греко-римского стиля сразится за «бронзу» ЧМ

    None
    БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - В столице Сербии Белграде стартовал чемпионат мира по видам борьбы. Казахстанский «классик» Амангали Бекболатов выступит в схватке за бронзовую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Спортсмен выступает в весовой категории до 55 килограммов. Он дошел до полуфинала, где уступил грузину Нугзари Цурцумии.

    В схватке за третье место ему будет противостоять победитель пары Мустафа Алкад (Иордания) - Жасурбек Ортикбоев (Узбекистан).

    В утешительный раунд пробились Ибрагим Магомадов (до 72 килограммов) и Тамерлан Шадукаев (до 77 килограммов).

    Первый финальный блок на этом ЧМ пройдет сегодня, 11 сентября.



    Фото: olympic.kz





    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!