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Казахстанский борец Бекбол Нурланулы стал двукратным чемпионом Азии

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Мая 2023, 19:53
Казахстанский борец Бекбол Нурланулы стал двукратным чемпионом Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спортсмен из Акмолинской области Бекбол Нурланулы второй раз стал чемпионом Азии по поясной борьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

В Узбекистане прошел чемпионат Азии по поясной борьбе, где приняли участие мужчины и женщины из 12 стран, в том числе Туркменистана, Узбекистана, Японии, Ирана, Индии, Индонезии, Казахстана, Кыргызстана.

Спортсмен из Акмолинской области Бекбол Нурланулы в весовой категории 100 кг завоевал золотую медаль.

Как рассказал Заслуженный тренер РК Нурлан Мауленулы, Бекбол - единственный казахстанец, ставший чемпионом, во второй раз выигрывает континентальное первенство.


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