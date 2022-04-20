Казахстанский борец Алимхан Сыздыков стал чемпионом Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан завоевал первое «золото» на чемпионате Азии по борьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Алимхан Сыздыков (130 кг) в финале уверенно одолел южнокорейского спортсмена Ким Минсока.

Ранее он победил Романа Кима в четвертьфинале и Арато Сонаду из Японии в полуфинале.

Таким образом, сборная Казахстана завершила первый день чемпионата Азии с одной золотой, тремя серебряными и одной бронзовой медалью.

Напомним, что на чемпионате Азии Амангали Бекболатов (55 кг), Мирамбек Айнагулов (63 кг), Максат Ережепов завоевали серебряные медали, а Нурсултан Турсунов (87 кг) - «бронзу».