Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы рассказал, когда сможет вернуться на ринг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) сообщил, когда сможет вернуться на ринг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram спортсмена.

Напомним, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы был вынужден сняться с поединка на вечере бокса в Алматы 27 февраля 2021 года, поскольку получил травму во время тренировки.

Как стало известно, спортсмен вернулся в Казахстан и сейчас лечит травму. Он поблагодарил многочисленных болельщиков за поддержку и веру и пообещал, что «поясница будет сильнее, чем прежде». И то, что эта травма проявила себя сейчас, лучше, поскольку случись она перед чемпионским боем, пришлось бы сложно, поспешил успокоить поклонников боксер.

«Даст Аллах, будем готовы вернуться на ринг в мае! Я соскучился по рингу!», — написал Ж. Алимханулы.

Отметим, свой последний на сегодняшний день поединок «Казахский стиль» провел в октябре прошлого года в Лас-Вегасе, в нем он во втором раунде нокаутировал аргентинца Гонсало Корию (16-4, 6 КО). Этот бой стал для Алимханулы единственным в 2020 году.