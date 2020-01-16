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Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы определился с датой возвращения на ринг

16 Января 2020 09:16
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Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы определился с датой возвращения на ринг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выступающий в среднем весе непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) определился со сроками следующего поединка, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Как написал в Instagram менеджер Алимханулы Эгис Климас, возвращение спортсмена состоится в марте.

«Мы возвращаемся в ринг в марте, следите за анонсами и обновлениями», — написал глава Klimas Management.

Свой последний на сегодняшний день бой Жанибек Алимханулы провел 9 ноября во Фресно, штат Калифорния. В нем он в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24-3-1, 8 КО) и успешно защитил титулы чемпиона WBC Continental Americas и WBO Global.




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Ключевые слова: Спорт,
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