Казахстанский боксер заставил сдаться россиянина и впервые выиграл досрочно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер первого среднего веса Илья Очкинпровел свой четвертый поединок на профессиональном ринге, сообщает Sports.kz.

Наш соотечественник вышел на ринг в подмосковном Серпухове. Его соперником стал россиянин Денис Кенжегалиев.

Поединок, рассчитанный на шесть раундов, завершился в пятом отрезке после отказа Кенжегалиева от продолжения боя. Официальный исход - победа Очкина техническим нокаутом. Отметим, что казахстанский спортсмен впервые завершил свой поединок досрочно.

После этого боя Илья улучшил свой послужной список до трех побед при одном поражении. Кенжегалиев проиграл в 14-й раз при двух победах (одна - нокаутом) и одной ничьей.