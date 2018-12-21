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Казахстанский боксер заставил сдаться россиянина и впервые выиграл досрочно

21 Декабря 2018 14:24 416
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Казахстанский боксер заставил сдаться россиянина и впервые выиграл досрочно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер первого среднего веса Илья Очкинпровел свой четвертый поединок на профессиональном ринге, сообщает Sports.kz.

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Наш соотечественник вышел на ринг в подмосковном Серпухове. Его соперником стал россиянин Денис Кенжегалиев.

Поединок, рассчитанный на шесть раундов, завершился в пятом отрезке после отказа Кенжегалиева от продолжения боя. Официальный исход - победа Очкина техническим нокаутом. Отметим, что казахстанский спортсмен впервые завершил свой поединок досрочно.

После этого боя Илья улучшил свой послужной список до трех побед при одном поражении. Кенжегалиев проиграл в 14-й раз при двух победах (одна - нокаутом) и одной ничьей.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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