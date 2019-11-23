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вчера 16:19
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вчера 14:21
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вчера 08:12
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Казахстанский боксер за 33 секунды нокаутировал американца
НОВЫЙ ОРЛЕАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Николай Шваб начал профессиональную карьеру. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанский боксер нокаутом американца за 33 секунды дебютировал в США
Свой первый бой на профи-ринге 25-летний казахстанец провел в США, в Новом Орлеане (штат Луизиана). В четырехраундовом бою ему противостоял местный боксер Амони Сандерс (0-2). Поединок в легком весе был рассчитан на четыре раунда, но Шваб «удосрочил» своего соперника мощным ударом по корпусу уже на 33-й секунде первого раунда.
Таким образом, Николай Шваб одержал первую победу в профессиональной карьере, а Амони Сандерс потерпел третье поражение. Также в профи выступают и другие легковесы из Казахстана — Виктор Коточигов (10-0, 4 КО), Аблайхан Хусаинов (10-0, 7 КО), Султан Заурбек (8-0, 6 КО), Нуртас Ажбенов (7-0, 3 КО).
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