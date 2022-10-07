Казахстанский боксер взлетел в мировом рейтинге после первого титула в карьере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Николай Шваб (9-0, 5 КО) существенно улучшил свое положение в рейтинге сайта Boxrec.com после недавней победы в титульном бою, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

29 сентября Шваб выступил на вечере бокса в Доминиканской Республике, где встретился с венесуэльским боксером Хесусом Куадро (19-8, 15 КО). Казахстанец победил техническим нокаутом в девятом раунде и завоевал пояс чемпиона WBA Fedecaribe в легком весе — это его первый титул в профессиональной карьере. Эта победа позволила Швабу подняться в рейтинге BoxRec в легком весе с 346-го места на 113-е.

Николай Шваб выступает на профи-ринге с ноября 2019 года.









Фото: sports.kz











