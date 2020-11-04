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Казахстанский боксер взлетел на 800 позиций в мировом рейтинге после нокаута

4 Ноября 2020 22:36
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Казахстанский боксер взлетел на 800 позиций в мировом рейтинге после нокаута

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Евгений Павлов (2-0, 2 КО) совершил невероятный рывок в рейтинге сайта Boxrec.com после второго нокаута в профессиональной карьере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Павлов выступил на вечере бокса в Атырау, где во втором раунде финишировал опытного боксера из Танзании Гудлака Мрему (23-6, 13 КО). Эта победа позволила 21-летнему казахстанцу подняться в рейтинге полулегкой весовой категории сразу на 804 позиции — он был 1020-м, а стал — 216-м.

Евгений Павлов дебютировал в профессионалах в июле: он также победил нокаутом во втором раунде — венгра Патрика Хорвата (1-3, 0 КО).




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