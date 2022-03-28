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    00:37, 28 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанский боксер взлетел на 417 позиций в мировом рейтинге после исторической победы в США

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Темирлан Раимкулов (5-1-2, 1 КО) совершил фантастический рывок в рейтинге Boxrec.com, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Раимкулов поднялся в рейтинге среднего веса сразу на 417 позиций — с 619-го места на 202-е. Напомним, Темирлан выступил на вечере бокса в Филадельфии (США), где встретился с американским боксером Исайей Селдоном (14-5-1, 5 КО). Казахстанец победил своего соперника техническим нокаутом в четвертом раунде. Для Раимкулова это была первая досрочная победа в его профессиональной карьере.

    Темирлан Раимкулов начал выступать в профи еще в 2016 году, однако суммарно провел лишь восемь боев: к примеру, в 2018 и 2020 годах он вообще не выходил на ринг.


    Теги:
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