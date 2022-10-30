Казахстанский боксер выступит в андекарде боя за титул чемпиона мира WBA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский боксер и экс-капитан сборной Казахстана Абылайхан Жусупов проведет свой следующий бой в ноябре этого года в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«В карде поединка Айдоса Ербосынулы и Дэвида Моррелла, который состоится 5 ноября на арене «Арморей» в американском городе Миннеаполис, также выступит еще один наш боксер - Абылайхан Жусупов. Это его второй бой в профессиональном боксе. Желаем удачи нашему бойцу», - сообщили в пресс-службе команды Suleimen Promotions.

Ербосынулы и Моррелл проведут бой за звание «регулярного» чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе.

Жусупов, который является трехкратным бронзовым призером любительского чемпионата мира, уже находится в США вместе с Ербосынулы, где готовится к поединку.



