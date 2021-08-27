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Казахстанский боксер вышел в финал МЧА-2021

27 Августа 2021 19:09
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Казахстанский боксер вышел в финал МЧА-2021

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурсултан Алтынбек провел полуфинальный бой на чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ). Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Sports.kz.

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В полуфинале молодежного турнира (2003-2004 г.р.) в весовой категории до 54 килограммов Алтынбек сразился с таджикистанцем Искандербеком Рустамовым. Бой закончился уверенной победой казахстанца единогласным решением судей — 5:0.

Таким образом, Нурсултан Алтынбек вышел в финал молодежного первенства и поборется за «золото». Напомним, параллельно с молодежным турниром в Дубае также проходят и соревнования среди юниоров (2005-2006 г.р.). Там Казахстан тоже изначально был представлен во всех весовых категориях.



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