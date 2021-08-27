Новости
Казахстанский боксер вышел в финал МЧА-2021
27 Августа 2021 19:09
Поделиться:
ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурсултан Алтынбек провел полуфинальный бой на чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ). Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеВ Алматы стартовал Кубок мира по стендовой стрельбе серди юниоров Сколько заработает обладатель первого «серебра» Казахстана в Токио Пловец Сиязбек Далиев стал пятым на Паралимпиаде-2020
В полуфинале молодежного турнира (2003-2004 г.р.) в весовой категории до 54 килограммов Алтынбек сразился с таджикистанцем Искандербеком Рустамовым. Бой закончился уверенной победой казахстанца единогласным решением судей — 5:0.Таким образом, Нурсултан Алтынбек вышел в финал молодежного первенства и поборется за «золото». Напомним, параллельно с молодежным турниром в Дубае также проходят и соревнования среди юниоров (2005-2006 г.р.). Там Казахстан тоже изначально был представлен во всех весовых категориях.
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- «Кайрат» узнал соперников по групповому этапу Лиги Конференций
- В Алматы стартовал Кубок мира по стендовой стрельбе серди юниоров
- Сколько заработает обладатель первого «серебра» Казахстана в Токио
- Пловец Сиязбек Далиев стал пятым на Паралимпиаде-2020
- Дзюдоист Ануар Сариев выиграл первое «серебро» Паралимпиады-2020
- Двое казахстанских пловцов вышли в финал Паралимпиады-2020
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047