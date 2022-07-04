4 Июля 2022 18:49

Казахстанский боксер выиграл «золото» турнира Elorda Cup

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Абзал Куттыбеков провел финальный бой на международном турнире Elorda Cup, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 86 кг он сразился с кубинцем Яньером Арео. Бой закончился победой казахстанца раздельным решением судей — 3:2. При этом в третьем раунде рефери отсчитал Куттыбекову нокдаун.

Ранее победителями Кубка столицы от сборной Казахстана стали Темиртас Жусупов (до 48 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Серик Темиржанов (до 57 кг), Саматали Тольтаев (до 60 кг) и Мухамедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Абзал Серик (до 70 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) и Нурбек Оралбай (до 80 кг).