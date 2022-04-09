Казахстанский боксер выиграл второе «золото» для РК на турнире в Таиланде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер весовой категории до 81 килограмма Нурбек Оралбай провел свой финальный поединок и выиграл второе «золото» для Казахстана на турнире Thailand Open-2022 на Пхукете (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Он встретился на ринге с серебряным призером чемпионата Азии-2019 из Индии Ашишем Кумаром. Итогом противостояния стала победа Оралбая единогласным решением судей, а Кумар стал серебряным призером.

Ранее сегодня Серик Темиржанов (до 57 кг) выиграл «золото», а Султан Мусинов (до 63 кг) и Асланбек Шымбергенов (до 69 кг) уступили в финалах и остались с «серебром».

Также за «золото» сегодня поборется брат-близнец Нурбека Оралбая Айбек — он сразится против тайца Джаккапонга Йомхота в весовой категории до 91 килограмма.