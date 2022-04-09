РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:51, 09 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстанский боксер выиграл второе «золото» для РК на турнире в Таиланде

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер весовой категории до 81 килограмма Нурбек Оралбай провел свой финальный поединок и выиграл второе «золото» для Казахстана на турнире Thailand Open-2022 на Пхукете (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Он встретился на ринге с серебряным призером чемпионата Азии-2019 из Индии Ашишем Кумаром. Итогом противостояния стала победа Оралбая единогласным решением судей, а Кумар стал серебряным призером.

    Ранее сегодня Серик Темиржанов (до 57 кг) выиграл «золото», а Султан Мусинов (до 63 кг) и Асланбек Шымбергенов (до 69 кг) уступили в финалах и остались с «серебром».

    Также за «золото» сегодня поборется брат-близнец Нурбека Оралбая Айбек — он сразится против тайца Джаккапонга Йомхота в весовой категории до 91 килограмма.


    Теги:
    Спорт Боевые искусства Бокс
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!