Казахстанский боксер вплотную приблизился к первому месту рейтинга WBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация (WBO) представила обновленную версию рейтингов представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Позиции боксеров из Казахстана:

Во втором среднем весе Айдос Ербосынулы остался на четвертом месте. Чемпионом мира WBO в этом дивизионе является британец Билли Джо Сондерс, а тройку лидеров составляют другой представитель Великобритании Зак Паркер, американец Дэниэл Джейкобс и Давид Лемье из Канады.

В среднем дивизионе Жанибек Алимханулы поднялся с третьего места на второе, Канат Ислам опустился на одну строчку и стал пятым, а Мейирим Нурсултанов остался 13-м. Первое место в рейтинге принадлежит мексиканцу Хайме Мунгия, а замыкает тройку лидеров бразильский боец Эскива Фалькао. Чемпион мира WBO в среднем весе — Деметриус Андраде из США.