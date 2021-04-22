РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:43, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанский боксер вплотную приблизился к первому месту рейтинга WBO

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация (WBO) представила обновленную версию рейтингов представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Позиции боксеров из Казахстана:

    Во втором среднем весе Айдос Ербосынулы остался на четвертом месте. Чемпионом мира WBO в этом дивизионе является британец Билли Джо Сондерс, а тройку лидеров составляют другой представитель Великобритании Зак Паркер, американец Дэниэл Джейкобс и Давид Лемье из Канады.

    В среднем дивизионе Жанибек Алимханулы поднялся с третьего места на второе, Канат Ислам опустился на одну строчку и стал пятым, а Мейирим Нурсултанов остался 13-м. Первое место в рейтинге принадлежит мексиканцу Хайме Мунгия, а замыкает тройку лидеров бразильский боец Эскива Фалькао. Чемпион мира WBO в среднем весе — Деметриус Андраде из США.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Сегодня, 22:32
    Цифровая трансформация социальной сферы началась в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!