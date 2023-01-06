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Казахстанский боксер впервые вошел в рейтинг IBF

6 Января 2023, 11:24
Казахстанский боксер впервые вошел в рейтинг IBF

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская федерация (IBF) выпустила обновленную версию рейтингов бойцов всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Представляем Вашему вниманию позиции боксеров из Казахстана:
В первом тяжелом дивизионе Серик Мусадилов вошел в рейтинг под 15-м номером. Тройку лидеров составляют поляк Матеуш Мастернак, британский боксер Ричард Риакпоре и его соотечественник Крис Биллам-Смит. Чемпион мира IBF в этом весе - австралиец Джей Опетайя.
Во втором среднем весе Али Ахмедов остался на шестой строчке. Первое место в рейтинге занимает британец Уильям Скалл, на вторую позицию поднялся Владимир Шишкин из РФ, третий — американец Калеб Плант. Чемпионский титул принадлежит мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу.
В средней категории, где чемпионом является Геннадий Головкин, Мейирим Нурсултанов остался на седьмой строке. Возглавляет рейтинг бразилец Эскива Фалькао, за ним располагаются Майкл Зерафа из Австралии и итальянец Винченцо Гуальтьери.
Во втором полулегком дивизионе Султан Заурбек по-прежнему занимает 14-е место. Чемпион мира в этом весе - Шавкат Рахимов из Таджикистана, а наивысшим претендентом под третьим номером является британец Джозеф Кордина.


Фото из открытых источников


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