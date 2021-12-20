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Казахстанский боксер вошел в ТОП-5 рейтинга WBO

20 Декабря 2021 13:30
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Казахстанский боксер вошел в ТОП-5 рейтинга WBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация (WBO) представила последнюю в 2021 году версию рейтингов представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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В рейтинг вошли и боксеры из Казахстана:

Во втором среднем весе Айдос Ербосынулы поднялся с шестого место на пятое. ТОП-3 в этом дивизионе составляют британец Зак Паркер, Давид Бенавидес из США и канадский боксер Давид Лемье. Титул чемпиона мира WBO принадлежит мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу.

В средней категории Жанибек Алимханулы остался на второй строчке, уступая лишь мексиканцу Хайме Мунгии. Третий — бразилец Эскива Фалькао. Канат Ислам опустился с пятой позиции на восьмую. Чемпионом мира WBO является Деметриус Андраде из США.

Боксер второго легчайшего веса Султан Заурбек, занимавший 15 место, стал 14. Первая тройка сформирована Арчи Шарпом из Великобритании, таджикистанцем Мухаммадхуджой Якубовым и Абрахамом Новой из США. Чемпион мира — другой боксер из Соединенных Штатов Шакур Стивенсон.


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