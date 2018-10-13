Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:22 172
-
вчера 23:31 184
-
вчера 22:59 199
-
-
-
вчера 21:12 221
-
вчера 20:20 541
-
вчера 19:50 264
-
вчера 19:25 219
-
-
вчера 17:37 336
-
вчера 17:25 308
-
вчера 16:56 295
-
вчера 16:25 369
-
-
-
-
вчера 14:30 315
-
-
вчера 13:35 491
-
-
вчера 12:55 379
-
вчера 12:20 342
-
-
вчера 11:00 742
-
вчера 10:40 673
-
вчера 09:17 1490
-
вчера 09:00 895
-
вчера 08:30 1822
-
вчера 08:00 385
-
вчера 07:30 362
-
вчера 07:00 309
-
вчера 06:10 339
-
вчера 05:20 396
-
вчера 04:20 465
-
-
-
вчера 01:50 282
-
вчера 01:16 517
-
вчера 00:29 436
-
вчера 00:05 768
-
13.10.2018 23:30 490
-
13.10.2018 22:45 414
-
13.10.2018 22:15 513
Казахстанский боксер вошел в ТОП-100 мирового рейтинга
15 Октября 2018 05:25 83
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры Аблайхан Хусаинов (9-0, 6 КО) и Садриддин Ахмедов (4-0, 4 КО) улучшили свое положение в рейтинге авторитетного сайта BoxRec.com после побед в вечере бокса в Монреале (Канада), сообщает Sports.kz.
Новости по темеКазахстанский боксер отправил в нокаут мексиканца Казахстанский панчер Ахмедов в 10-й раз нокаутировал соперника
Хусаинов нокаутировал во втором раунде мексиканца Хесуса Лагуну (22-13-3, 19 КО) и поднялся в рейтинге легкой весовой категории на 17 позиций - теперь он 96-й. Ахмедов в первом раунде «удосрочил» другого мексиканского боксера Хесуса Хавьера Мендосу (7-6-1, 6 КО) - 20-летний казахстанский нокаутер переместился с 265-го места на 229-е в среднем весе.
Отметим, что канадские СМИ регулярно отмечают успехи базирующихся там казахстанских проспектов.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- 54 спортивных сооружения cдали в этом году в Акмолинской области
- Казахстанские баскетболисты уступили Италии на юношеской Олимпиаде-2018
- «Кайрат» победил «Актобе» и увез Суперкубок Казахстана
- Шымкентский марафон собрал более 4000 участников трех стран
- «Авангард» - «Барыс»: где смотреть и 5 фактов о матче
- Казахстанка принесла третью медаль на юношеских Олимпийских играх
Загрузка...