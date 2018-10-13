Казахстанский боксер вошел в ТОП-100 мирового рейтинга

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры Аблайхан Хусаинов (9-0, 6 КО) и Садриддин Ахмедов (4-0, 4 КО) улучшили свое положение в рейтинге авторитетного сайта BoxRec.com после побед в вечере бокса в Монреале (Канада), сообщает Sports.kz.

Хусаинов нокаутировал во втором раунде мексиканца Хесуса Лагуну (22-13-3, 19 КО) и поднялся в рейтинге легкой весовой категории на 17 позиций - теперь он 96-й. Ахмедов в первом раунде «удосрочил» другого мексиканского боксера Хесуса Хавьера Мендосу (7-6-1, 6 КО) - 20-летний казахстанский нокаутер переместился с 265-го места на 229-е в среднем весе.

Отметим, что канадские СМИ регулярно отмечают успехи базирующихся там казахстанских проспектов.