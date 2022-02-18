Казахстанский боксер вошел в ТОП-10 рейтинга WBC
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет представил обновленную версию рейтингов всех весовых категорий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Позиции боксеров из Казахстана:
В супертяжелом весе Жан Кособуцкий остался на 19-м месте.
В первой тяжелой категории Камшыбек Кункабаев также не изменил своего положения - 32-й.
Выступающие во втором среднем дивизионе Айдос Ербосынулы и Али Ахмедов сохранили соответственно 17-е и 21-е место.
Жанибек Алимханулы по-прежнему занимает четвертое место в рейтинге среднего веса, а Мейирим Нурсултанов поднялся с 17-й на десятую строчку.
В первой средней категории Садриддин Ахмедов остается 20-м.
Полусредневес Данияр Елеусинов потерял три позиции и занял 23-е место в табели о рангах своего дивизиона. Талгат Шайкен по-прежнему располагается на 37-й отметке.
Батыр Джукембаев занимает 22-е место в рейтинге первого полусреднего дивизиона. Руслан Мадиев, занимавший 39-ю позицию, покинул ТОП-40.
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