Казахстанский боксер вошел в топ-10 рейтинга WBA после победы нокаутом

1 Ноября 2022, 11:39

1 Ноября 2022, 11:39

Казахстанский боксер вошел в топ-10 рейтинга WBA после победы нокаутом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет улучшил свое положение в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

22 октября Нурмаганбет принял участие в вечере бокса в Мехико, где нокаутировал местного бойца Лусиано Араухо. После этого успешного выступления казахстанец поднялся в рейтинге WBA во втором среднем весе с 11-го на 10-е место.

В этом же дивизионе Айдос Ербосынулы сохранил первую строчку. На второй позиции — американец Калеб Плант, третий — Эрик Базинян из Канады.

Обладателем пояса «суперчемпиона» мира WBA является мексиканец Сауль «Канело» Альварес, «обычный» чемпион — представитель Кубы Давид Моррель-младший.

Фото: sports.kz