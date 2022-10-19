Казахстанский боксер вошел в топ-10 рейтинга IBF в весе Головкина
Позиции боксеров из Казахстана:
Во втором среднем весе Али Ахмедов остался на шестой строчке. Первую позицию занимает кубинец Уильям Скалл, второе место вакантно, третий — представитель США Калеб Плант. Чемпионом мира является Сауль «Канело» Альварес из Мексики.
В среднем весе, где чемпионский пояс принадлежит Геннадию Головкину, топ-3 претерпела изменения: первым номером Эскива Фалькао (Бразилия), на второй позиции остался Майкл Зерафа (Австралия), а на третью строчку поднялся Хайме Мунгия (Мексика). Еще один казахстанец Мейирим Нурсултанов улучшил свое положение с 15-го до восьмого.
Султан Заурбек сохранил 13-ю отметку в рейтинге второй полулегкой категории. Лидер табеля о рангах — таджикский боец Шавкат Рахимов, за ним располагаются британец Зельфа Баррет и Самир Зиани из Франции. Чемпионский титул в этом весе вакантный.
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