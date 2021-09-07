Казахстанский боксер вошел в рейтинг WBC после победы нокаутом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована новая версия рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Позиции боксеров из Казахстана:

Супертяж Жан Кособуцкий после своей победы нокаутом над американцем Джоуи Давейко вошел в рейтинг под 32-м номером.

Во втором среднем дивизионе Айдос Ербосынулы не изменил своего положения, оставшись 14-м. Али Ахмедов потерял две строчки и стал 33-м.

В средней категории Жанибек Алимханулы сместился вниз с третьей на четвертую строку. Мейирим Нурсултанов также опустился на одну позицию, заняв 17-е место.

Представители первого среднего веса Турсынбай Кулахмет и Садриддин Ахмедов сохранили 19-ю и 20-ю строчки соответственно.

Полусредневес Данияр Елеусинов остался 23-м в своем весовом подразделении.

Батыр Джукембаев, занимавший в прошлом выпуске 18-е место в первом полусреднем весе, в этом месяце стал 22-м.