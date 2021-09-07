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    13:47, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанский боксер вошел в рейтинг WBC после победы нокаутом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована новая версия рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Позиции боксеров из Казахстана:

    Супертяж Жан Кособуцкий после своей победы нокаутом над американцем Джоуи Давейко вошел в рейтинг под 32-м номером.

    Во втором среднем дивизионе Айдос Ербосынулы не изменил своего положения, оставшись 14-м. Али Ахмедов потерял две строчки и стал 33-м.

    В средней категории Жанибек Алимханулы сместился вниз с третьей на четвертую строку. Мейирим Нурсултанов также опустился на одну позицию, заняв 17-е место.

    Представители первого среднего веса Турсынбай Кулахмет и Садриддин Ахмедов сохранили 19-ю и 20-ю строчки соответственно.

    Полусредневес Данияр Елеусинов остался 23-м в своем весовом подразделении.

    Батыр Джукембаев, занимавший в прошлом выпуске 18-е место в первом полусреднем весе, в этом месяце стал 22-м.


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