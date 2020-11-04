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Казахстанский боксер ворвался в ТОП-100 мирового рейтинга после второго боя в профи
4 Ноября 2020 23:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (2-0, 1 КО) существенно улучшил свое положение в рейтинге портала Boxrec.com после недавней победы на турнире в Атырау, сообщает Sports.kz.
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Напомним, по итогам шести раундов Нурмаганбет уверенно победил единогласным решением судей Абдаллаха Паззи (11-8, 10 КО) из Танзании — 60-52, 60-52, 60-52. В рейтинге BoxRec в полутяжелом весе Нурмаганбет взлетел сразу на 411 позиций — с 506-го места на 95-е.
Бек Нурмаганбет дебютировал в профи в июле — уже в первом раунде он нокаутировал венгра Тамаша Ласку (19-23-1, 10 КО). Что касается выступления казахстанца в любителях, то он выигрывал «золото» чемпионата Азии в 2019 году.
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