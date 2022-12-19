Казахстанский боксер Виктор Коточигов победил на профессиональном ринге в Дубае

19 Декабря 2022, 09:11

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер легкого веса Виктор Коточигов (13-2, 5 КО) провел свой очередной поединок на профессиональном ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Коточигов прервал длительную паузу, выступив в рамках вечера бокса в Дубае (ОАЭ). Он сразился с представителем Танзании Айзеком Муши (6-3-1, 4 КО). Встреча завершилась победой казахстанца решением большинства судей.

Для «Казахского короля», как прозвали Коточигова его бывшие менеджеры из MTK Global, это был первый бой с марта 2021 года. В своем предыдущем выступлении Виктор потерпел поражение нокаутом британскому спортсмену Гэри Калли (15-0, 9 КО) в поединке за вакантный титул WBO European в легкой весовой категории.

Фото: sports.kz