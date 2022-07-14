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Казахстанский боксер узнал дату следующего боя после завоевания титула жестоким нокаутом
14 Июля 2022 10:24

Казахстанский боксер узнал дату следующего боя после завоевания титула жестоким нокаутом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Ержан Залилов (13-3-2, 7 КО) по прозвищу «Ракета» определился с датой следующего поединка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он выйдет на ринг в рамках вечера бокса в Екатеринбурге (Россия) 23 июля. Соперником Ержана станет местный спортсмен Армен Атаев (6-4-1, 4 КО). Встреча полулегкого веса рассчитана на восемь раундов.

Свой предыдущий бой Ержан Залилов провел в Нур-Султане в декабря прошлого года. В нем он отправил в глухой нокаут соотечественника Искандера Харсана (9-2, 6 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона Казахстанской федерации профессионального бокса во втором легчайшем весе.

Атаев также боксировал в декабре в Екатеринбурге, где уступил единогласным решением судей российскому боксеру Евгению Ляшкову (10-2, 2 КО).

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