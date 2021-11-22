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    11:48, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанский боксер узнал дату следующего боя после первого поражения в карьере

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер второго полулегкого веса Бекман Сойлыбаев (12-1, 4 КО) определился с датой следующего боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Как передает BoxRec.com, возвращение Сойлыбаева запланировано на 15 января в Актау в рамках вечера бокса от местной промоутерской компании Adal Promotions. Имя соперника пока не называется.

    Напомним, свой предыдущий поединок казахстанец провел в августе этого года в Дубае (ОАЭ) — в нем он решением большинства голосов судей уступил мексиканцу Рамиро Сесене (14-0-1, 11 КО). Для Бекмана тот поединок стал первым после четырех лет простоя — до этого он боксировал 19 октября 2017 года.


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