Казахстанский боксер узнал дату следующего боя после первого поражения в карьере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер второго полулегкого веса Бекман Сойлыбаев (12-1, 4 КО) определился с датой следующего боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Как передает BoxRec.com, возвращение Сойлыбаева запланировано на 15 января в Актау в рамках вечера бокса от местной промоутерской компании Adal Promotions. Имя соперника пока не называется.

Напомним, свой предыдущий поединок казахстанец провел в августе этого года в Дубае (ОАЭ) — в нем он решением большинства голосов судей уступил мексиканцу Рамиро Сесене (14-0-1, 11 КО). Для Бекмана тот поединок стал первым после четырех лет простоя — до этого он боксировал 19 октября 2017 года.