Казахстанский боксер узнал дату следующего боя после исторической победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер среднего веса Темирлан Раимкулов (5-1-2, 1 КО) определился с датой следующего поединка после первой досрочной победы в карьере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации BoxRec.com, возвращение Раимкулова на ринг запланировано на 24 июня в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Имя соперника пока не называется.

Напомним, что утром 26 марта Темирлан провел бой в том же городе против местного боксера Исайи Селдона (14-5-1, 5 КО) и выиграл техническим нокаутом в четвертом раунде. На ринг казахстанец вышел с флагом Украины, а в интервью после боя выразил свою поддержку этой стране.

