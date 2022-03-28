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    09:44, 28 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанский боксер узнал дату следующего боя после исторической победы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер среднего веса Темирлан Раимкулов (5-1-2, 1 КО) определился с датой следующего поединка после первой досрочной победы в карьере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По информации BoxRec.com, возвращение Раимкулова на ринг запланировано на 24 июня в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Имя соперника пока не называется.

    Напомним, что утром 26 марта Темирлан провел бой в том же городе против местного боксера Исайи Селдона (14-5-1, 5 КО) и выиграл техническим нокаутом в четвертом раунде. На ринг казахстанец вышел с флагом Украины, а в интервью после боя выразил свою поддержку этой стране.


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