Казахстанский боксер Ташкенбай вышел в финал молодежного ЧА-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай провел полуфинальный бой на чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На молодежном турнире (2003-2004 г.р.) в весовой категории до 48 килограммов Ташкенбай сразился с узбеком Мухаммадкодиром Мамиржоновым. Бой закончился победой казахстанца единогласным решением судей.

Таким образом, Санжар Ташкенбай вышел в финал турнира и поборется за «золото». Добавим, что он также является чемпионом мира. Параллельно с молодежным турниром в Дубае проходит и юниорское первенство — в нем выступают боксеры 2005-2006 годов рождения — там сборная Казахстана изначально была представлена во всех весовых категориях.