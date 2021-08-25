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Казахстанский боксер Ташкенбай вышел в финал молодежного ЧА-2021
25 Августа 2021 18:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай провел полуфинальный бой на чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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На молодежном турнире (2003-2004 г.р.) в весовой категории до 48 килограммов Ташкенбай сразился с узбеком Мухаммадкодиром Мамиржоновым. Бой закончился победой казахстанца единогласным решением судей.
Таким образом, Санжар Ташкенбай вышел в финал турнира и поборется за «золото». Добавим, что он также является чемпионом мира. Параллельно с молодежным турниром в Дубае проходит и юниорское первенство — в нем выступают боксеры 2005-2006 годов рождения — там сборная Казахстана изначально была представлена во всех весовых категориях.
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