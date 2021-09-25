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    22:05, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанский боксер Султан Заурбек вошел в ТОП-15 рейтинга WBO

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксёрская организация обновила рейтинг лучших боксеров, изменения в котором коснулись боксера, представляющего Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В категории второго полулегкого веса (до 59 кг) на 15-ую строчку поднялся казахстанский боксер Султан Заурбек (11-0, 7 КО), обладатель пояса WBO European. Наставником спортсмена стал специалист Дэвид Колдуэлл, который тренирует Дерека Чисору (32-11, 23 КО). На данный момент казахский спортсмен тренируется в Великобритании.

    Следует отметить, что еще не побежденный спортсмен провел свой последний бой 10 июля против британца Ронни Кларка (21-5-2, 10 КО), одолев его единогласным решением судей.



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