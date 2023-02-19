Казахстанский боксер Султан Заурбек вошел в топ-10 рейтинга WBO

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация (WBO) выпустила обновленный рейтинг в различных весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Если говорить о казахстанских боксерах, то выступающий во втором полулегком весе Султан Заурбек (13-0, 9 КО) поднялся с 11-го места на 10-е.

Напомним, чемпионом мира по версии WBO в среднем весе является Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО). Также в этом дивизионе третье место в рейтинге занимает Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО). В суперсреднем весе Али Ахмедов (19-1, 14 КО) остался на 12-м месте.

Что касается Жанибека Алимханулы, то он стал полноправным чемпионом WBO в августе прошлого года, а в ноябре провел первую защиту, победив единогласным решением судей британского боксера Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО).

Фото: instagram.com/sultanzaurbek