Казахстанский боксер Султан Заурбек вошел в топ-10 рейтинга WBA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выложила обновленную версию рейтингов бойцов всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Представляем Вашему вниманию позиции боксеров из Казахстана:

В супертяжелом весе Иван Дычко сохранил 15-е место. Первый номер рейтинга — американец Деонтей Уайлдер, второй — Мартин Баколе из ДР Конго, замыкает тройку лидеров британец Энтони Джошуа. Чемпион мира WBA Super в этом весе — представитель Украины Александр Усик.

В первом тяжелом дивизионе Серик Мусадилов также остался 15-м. «Суперчемпионом» WBA является француз Арсен Гуламирян. Топ-3 составляют кубинец Юниэль Дортикос, Крис Биллам-Смит из Великобритании и россиянин Алексей Егоров.

Бек Нурмаганбет по-прежнему занимает восьмую строчку в рейтинге второго среднего веса. Первое место принадлежит американцу Деметриусу Андраде, за ним следуют канадский боксер Эрик Базинян и француз Кристиан Мбилли. Титулом WBA Super владеет мексиканец Сауль «Канело» Альварес.

В средней категории Геннадий Головкин больше не считается чемпионом мира — в прошлом месяце GGG официально отказался от титула. Единственным чемпионом дивизиона является кубинец Эрисланди Лара, а тройку ведущих претендентов составляют Майкл Зерафа из Австралии, аргентинец Серхио Мартинес и американский боец Остин Уильямс.

Во втором полулегком весе Султан Заурбек после досрочной победы над аргентинцем Факундо Арсе в Великобритании поднялся с 12-й строчки на десятую. Бывший 13-м Бекман Сойлыбаев покинул рейтинг. «Обычным» чемпионом в этом весе является Эктор Луис Гарсия из Доминиканской Республики. Первый номер табеля о рангах — американец Ламонт Роуч-младший, за ним располагаются представитель Грузии Отар Эраносян и мексиканец Лео Санта Круз.

Евгений Павлов остался на шестом месте в рейтинге второй легчайшей категории. Первая позиция рейтинга принадлежит Томоки Камеде (Япония), второй — Кевин Гонсалес (Мексика), третий — Шабаз Масуд (Великобритания). Основным чемпионским титулом WBA Super владеет Муроджон Ахмадалиев из Узбекистана.