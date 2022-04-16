Казахстанский боксер Султан Заурбек нокаутировал соперника в Лондоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Султан Заурбек (12-0, 8 КО) одолел представителя Аргентины Николаса Ботелли (11-6, 6 КО) по прозвищу «Питбуль» на вечере бокса в местном зале York Hall в Лондоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Несмотря на то, что Заурбек является чемпионом WBO European во втором полулегком весе, его бой с Ботелли не был титульным. Поединок был рассчитан на десять раундов и завершился победой казахстанца нокаутом в пятом раунде. При это в третьем раунде рефери отсчитал нокдаун Заурбеку.

Султан Заурбек одержал тринадцатую победу в своей профессиональной карьере, а Николас Ботелли проиграл в седьмой раз. Изначально Заурбек должен был драться с мальтийцем Хайтемом Ламузом (17-1, 7 КО), однако тот из-за травмы был вынужден сняться прямо перед боем.



