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Казахстанский боксер стартовал с победы на молодежном чемпионате Азии

24 Августа 2021 14:29
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Казахстанский боксер стартовал с победы на молодежном чемпионате Азии

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - В эти дни в Дубае проходит молодёжный чемпионат Азии по боксу. Предлагаем вашему вниманию результаты выступления казахстанцев на континентальном первенстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Чемпион мира среди молодежи Санжар Ташкенбай успешно стартовал на чемпионате Азии. В своей первой встрече он победил представителя Таджикистана Мехрода Заидова.

В весовой категории до 48 кг наш соотечественник во втором раунде нанес серьезный удар сопернику. В итоге из-за травмы соперника судьи прервали поединок со второго раунда и отдали победу Санжару Ташкенбаю.


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#Спорт   #Дубай   #Бокс  
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