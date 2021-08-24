Казахстанский боксер стартовал с победы на молодежном чемпионате Азии

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - В эти дни в Дубае проходит молодёжный чемпионат Азии по боксу. Предлагаем вашему вниманию результаты выступления казахстанцев на континентальном первенстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Чемпион мира среди молодежи Санжар Ташкенбай успешно стартовал на чемпионате Азии. В своей первой встрече он победил представителя Таджикистана Мехрода Заидова.

В весовой категории до 48 кг наш соотечественник во втором раунде нанес серьезный удар сопернику. В итоге из-за травмы соперника судьи прервали поединок со второго раунда и отдали победу Санжару Ташкенбаю.